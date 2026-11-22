Стюарды Гран При Лас-Вегаса рассмотрели инцидент с участием Серхио Переса и Рафаэля Камары, произошедший на семнадцатом круге гонки.

После изучения видеозаписей и комментариев гонщиков стюарды пришли к выводу, что во время попытки обгона в 14-м повороте передние колёса машины Переса ни в один момент не поравнялись с зеркалом заднего вида автомобиля Камары. Согласно стандартам пилотирования, ответственность за столкновение лежит на мексиканском гонщике Cadillac.

Серхио Перес получил 10-секундный штраф за столкновение с гонщиком Haas. Однако поскольку он сошёл с дистанции, наказание заменили потерей пяти позиций на старте следующей гонки, в которой примет участие Серхио. Таким образом, на Гран При Катара он потеряет пять мест на стартовой решётке.