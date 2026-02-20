Главная Новости Серхио Перес Серхио Перес: Несомненно, команде необходимо время
Серхио Перес: Несомненно, команде необходимо время

Серхио Перес оценил первые тесты новой машины Cadillac, подчеркнув важность устранения слабых мест и адаптации команды в новом сезоне Формулы 1.
Демид ПоршневД
20.02.2026, 20:51·1 мин
Фото: F1news.ru

Серхио Перес подвёл итоги первых тестов новой гоночной машины и выразил удовлетворение её поведением на трассе. По словам гонщика, коллектив Cadillac демонстрирует прогресс, однако для достижения более высоких результатов потребуется дополнительное время.

«Всё дело в поиске и устранении слабых мест. Машина кажется мне вполне сбалансированной, тесты прошли неплохо, сейчас нужно вывести её в гонки, обеспечить реальную нагрузку по ходу Гран При и оперативно решать возникающие проблемы», — отметил Серхио Перес.

Пилот также подчеркнул, что команда находится на начальном этапе своего развития. Перес подчеркнул, что для выстраивания эффективной работы всех подразделений потребуется время, после чего коллектив сможет задуматься о борьбе с ближайшими соперниками. По его словам, именно этим вопросам команда планирует уделять внимание по мере развития сезона.

Источник

Серхио Перес (162)Cadillac F1 (105)

