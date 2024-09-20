Серхио Перес оценивает текущее положение: "Мы далеко от лидеров"

Серхио Перес и Макс Ферстаппен показали вторую тренировку Гран При Сингапура. Пилоты Red Bull Racing оказались на восьмой и пятнадцатой строчках соответственно. После завершения тренировки гонщики заявили, что их машинам не хватает скорости и придется приложить усилия для отыгрыша отставания.

Серхио Перес (8-е место): "Мы делаем определенный прогресс, но всё равно сталкиваемся с проблемами баланса машины. Это затрудняет круги на трассе. В данный момент ситуация для нас не самая лучшая. Нам предстоит поработать сегодня вечером, так как разрыв слишком велик. Почти секунду мы уступаем лидерам, поэтому нам нужно серьезно менять настройки, чтобы догнать."

Макс Ферстаппен (15-е место): "Управление машиной затруднено из-за нехватки сцепления. Проблемы с кербами и буграми остаются. Как я уже упоминал, недостаточно сцепления. Что касается штрафа от FIA, я без слов!"