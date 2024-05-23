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Серхио Перес пока не подписал контракт

В Монако команда Red Bull Racing представила заявление гонщика Серхио Переса относительно его контракта на следующий год. По словам мексиканца, пока документы не подписаны, и ситуация может измениться в любом направлении.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.05.2024, 19:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

В Монако команда Red Bull Racing представила заявление гонщика Серхио Переса относительно его контракта на следующий год. По словам мексиканца, пока документы не подписаны, и ситуация может измениться в любом направлении.

«За всю свою карьеру я всегда вел переговоры о контрактах за закрытыми дверьми. Вместе с моим менеджером мы предпочитаем не делиться подробностями переговоров, и этот подход сохраняется и на этот раз. Как только я подпишу что-то, сразу же сделаю официальное заявление», - отметил Перес.

На данный момент никаких соглашений не достигнуто, поэтому все возможные сценарии остаются на столе. Главным приоритетом для меня сейчас является выступление на этапе этого уик-энда, что потребует значительных усилий и энергозатрат», - добавил гонщик.

«Я ожидаю, что на этой трассе Ferrari будут очень быстрыми, возможно, даже самыми быстрыми. Если нам удастся провести идеальный финальный квалификационный заезд, мы сможем дать им бой и побороться за лучшие позиции», - поделился своими мыслями Серхио.

Кроме того, гонщик выразил уверенность в силе команды McLaren на этом этапе. «Помимо Ferrari, McLaren также покажут высокую скорость. И, конечно, другие участники могут удивить – в Монако никогда не бывает прогнозуемо, как будут развиваться события», - заключил мексиканец.

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