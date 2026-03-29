Серхио Перес: «Cadillac быстрее, чем Aston Martin»

Серхио Перес назвал Гран При Японии своей сильнейшей гонкой сезона, несмотря на 17-е место, команда готовит обновления к этапу в Майами.
Иннокентий Петров
29.03.2026, 12:31
Серхио Перес завершил гонку Гран При Японии на 17-й позиции, что стало для него самым низким результатом в текущем сезоне. Несмотря на это, мексиканский пилот отметил, что считает прошедший этап своим лучшим выступлением в этом году.

Валттери Боттас, напарник Переса по команде Cadillac, принял решение стартовать единственным в пелотоне на шинах Hard. Однако выбранная стратегия не принесла ожидаемых результатов, и Боттас финишировал 19-м.

Серхио Перес (17-й): «Сегодня была наша сильнейшая гонка в этом году. Команда добилась огромного прогресса за короткое время, и мы можем быть довольны тем, что обе машины вновь добрались до финиша.

Вчера возникли проблемы с использованием энергии, но сегодня они не повторились. Мы были очевидно быстрее Aston Martin, и видим, что наш темп постепенно растёт. Надеюсь, что новинки, которые команда готовит к этапу в Майами, позволят нам ещё больше включиться в борьбу».

Валттери Боттас (19-й): «Ещё один финиш двумя машинами – отличный результат для команды. Мне немного не хватало скорости, поэтому сегодня было сложно бороться с Aston Martin. Нам предстоит разобраться, с чем это связано.

Мы решили попробовать альтернативную стратегию, стартовав на Hard, но, к сожалению, она не сработала. Однако весь уик-энд прошёл намного чище благодаря меньшему числу проблем. Мы многому научились и сможем использовать полученный опыт, чтобы прибавить в следующих гонках.

Впереди пауза в календаре после первых трёх гонок, которая даст возможность проанализировать всё, чему мы научились, и уделить больше времени развитию машины. У команды отличный настрой и мы полностью сосредоточены на подготовке к нашему домашнему Гран При в Майами».

