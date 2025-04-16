Особенности логистики Ferrari, рассказанные Серджио Бонди…

Руководитель отдела логистики команды Ferrari Серджио Бонди рассказал об особенностях своей работы…

В начале сезона самая сложная задача – подготовка комплектов для перевозки морем конструкций и инструментов, которые мы отправляем на разные этапы. Этот процесс требует тщательного планирования и строгого соблюдения сроков.

В серии из трёх Гран При самой большой проблемой было управление постоянным потоком деталей из Маранелло на трассу, которые могут быть как новинками или запчастями, так и деталями, возвращающимися на базу.

За год Формула 1 преодолевает 340 000 километров, мы управляем перемещением более 100 человек, материалов и оборудования.

Если говорить о персонале, то это организация тысяч заездов и выездов из отелей, аренда машин, прохождение процедур в аэропортах.

У нас есть шесть одинаковых комплектов оборудования на весь сезон, их перемещение тоже тщательно спланировано. Комплект из Бахрейна уже находится в пути и будет использоваться в Монако, а комплект из Китая – в Майами. Потом он будет использован на других американских этапах, путешествуя по железной дороге с нашими партнёрами из Ceva Logistics.

Более короткие переезды осуществляются на грузовиках, мы стараемся максимально ограничить использование воздушного транспорта и вызванного им загрязнения окружающей среды.

Мы стараемся планировать все как можно раньше, чтобы в текущем сезоне нам приходилось отвлекаться только на какие-то неожиданности – поломку машины, сломанные детали или внезапное изменение ситуации в мире. Но бывают и настоящие казусы, например, падение контейнера и повреждение всего его содержимого.

Экономическая стабильность очень важна и позволяет инвестировать в более дорогостоящие проекты, не превышая бюджетных ограничений. Наша задача – сделать логистику как можно более эффективной. По возможности мы предпочитаем морские перевозки воздушным, потому что, хотя это и медленнее, но дает значительную экономию.

В целом, наша стратегия заключается в консолидации отправляемых материалов. Мы планируем доставку для каждой гонки, сочетая и концентрируя материалы, чтобы уменьшить объем перевозок, найти компромисс между весом и объемом.