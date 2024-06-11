Семинар об использовании качественных смазочных материалов провела компания Лукойл

Семинар "От скважины до потребителя", прошедший в павильоне "НЕФТЬ", ответил на самые популярные вопросы о современных смазочных материалах. В высококачественных смазочных материалах ЛУКОЙЛ используются собственные базовые масла групп II+ и III+ гарантированно высокого качества. На семинаре представители Компании рассказали:

о процессе переработки нефти и продуктах;

собственных высококачественных базовых маслах ЛУКОЙЛ;

из чего состоят современные высокоэффективные смазочные материалы;

процессе разработки качественных моторных масел ЛУКОЙЛ;

функциях моторного масла в двигателе внутреннего сгорания;

спецификациях и их важности при подборе смазочных материалов для техники;

взаимодействии с производителями оборудования и техники.

Производство смазочных материалов ЛУКОЙЛ является частью вертикально интегрированной нефтегазовой компании. Собственные сырьевые, технологические и производственные мощности дают ей возможность объединить все этапы: от добычи и переработки ресурсов до разработки и реализации готового продукта конечному потребителю.

Компания обладает собственными технологиями и производством присадок, тестирует продукцию в собственных научно-исследовательских центрах. Одна из основных задач Компании – наращивание научно-технического потенциала, развитие инновационных технологий и продуктового ассортимента, соответствующего современным требованиям.