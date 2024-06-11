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Семинар об использовании качественных смазочных материалов провела компания Лукойл

30 мая 2024 года на ВДНХ состоялось важное мероприятие о смазочных материалах, их разработке и производстве. Событие привлекло внимание профильных СМИ
РедакцияР
Редакция
11.06.2024, 21:30·2 мин
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Фото: предоставлено пресс-службой

Семинар "От скважины до потребителя", прошедший в павильоне "НЕФТЬ", ответил на самые популярные вопросы о современных смазочных материалах. В высококачественных смазочных материалах ЛУКОЙЛ используются собственные базовые масла групп II+ и III+ гарантированно высокого качества. На семинаре представители Компании рассказали:

  • о процессе переработки нефти и продуктах; 
  • собственных высококачественных базовых маслах ЛУКОЙЛ;
  • из чего состоят современные высокоэффективные смазочные материалы; 
  • процессе разработки качественных моторных масел ЛУКОЙЛ; 
  • функциях моторного масла в двигателе внутреннего сгорания;
  • спецификациях и их важности при подборе смазочных материалов для техники; 
  • взаимодействии с производителями оборудования и техники.

Производство смазочных материалов ЛУКОЙЛ является частью вертикально интегрированной нефтегазовой компании. Собственные сырьевые, технологические и производственные мощности дают ей возможность объединить все этапы: от добычи и переработки ресурсов до разработки и реализации готового продукта конечному потребителю. 

Компания обладает собственными технологиями и производством присадок, тестирует продукцию в собственных научно-исследовательских центрах. Одна из основных задач Компании – наращивание научно-технического потенциала, развитие инновационных технологий и продуктового ассортимента, соответствующего современным требованиям.

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