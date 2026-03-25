Семиместный кроссовер Soueast S07 2026 года от дочернего бренда Chery подешевел в России: актуальные цены

Среднеразмерный семиместный кроссовер Soueast S07, который выпускается под брендом Soueast, принадлежащим компании Chery, стал более доступным для российских покупателей. Как сообщает издание «Автоновости дня», стоимость автомобиля осталась прежней, однако на модели 2026 года теперь действует специальная прямая выгода в размере 50 000 рублей.

Это означает, что автомобили Soueast S07 последних годов выпуска, которые появились на рынке чуть более месяца назад, можно приобрести с заметной скидкой. При этом аналогичное предложение не распространяется на версии 2024 и 2025 годов производства.

Цены на Soueast So7 с прямой выгодой (при наличии)

Актуальные цены и условия приобретения кроссовера представлены в таблице:

Комплектация Цена Прямая выгода Престиж (2024 г. в.) 3 399 000 руб. — Премиум (2024 г. в.) 3 549 000 руб. — Престиж (2025 г. в.) 3 399 000 руб. — Премиум (2025 г. в.) 3 549 000 руб. — Престиж (2026 г. в.) 3 349 000 руб. 50 000 руб. Премиум (2026 г. в.) 3 499 000 руб. 50 000 руб.

Все комплектации Soueast S07, представленные в России, оснащаются одним вариантом силовой установки. Под капотом установлен бензиновый турбированный двигатель объемом 1,6 литра, развивающий мощность 186 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Ранее на рынке также присутствовали переднеприводные версии этого кроссовера, которые комплектовались более мощным 190-сильным турбомотором того же объема и семиступенчатым роботизированным агрегатом.

Напомним, что в марте бренд Soueast объявил о расширении своего модельного ряда на российском рынке. Уже весной ожидается старт продаж нового кроссовера S06. Подробности о комплектациях и стоимости новинки будут объявлены дополнительно.

Автор: Иван Бахарев