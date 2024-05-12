"Семь причин, из-за которых лучше воздержаться от покупки автомобиля с вариатором"

Редакция портала njcar.ru поделилась информацией о возможных сложностях с вариатором. Вариаторы становятся все более популярными из-за их более низкой стоимости производства по сравнению с гидромеханическими автоматами. Они обеспечивают плавное переключение передач без рывков, что делает экономию топлива более простой. Однако специалисты отмечают, что недостатков у вариаторов гораздо больше.

Один из минусов заключается в том, что автомобили с вариаторами часто имеют средние динамические характеристики. CVT не способен передавать высокий крутящий момент на колеса, что делает разгон менее резким, а движение более плавным. Это происходит из-за того, что электроника автомобиля замедляет ускорение, чтобы избежать перегрузки коробки передач. Поэтому спортивные автомобили и мощные внедорожники обычно не оснащены вариаторами.

Еще один недостаток заключается в необходимости придерживаться определенного стиля вождения без резких ускорений. Также не рекомендуется долго застревать в грязи.

Трансмиссионную жидкость в вариаторе следует менять каждые 40 000 километров пробега, иначе важные детали трансмиссии будут изнашиваться быстрее. Обслуживание вариатора сегодня довольно дорого, а ремонт часто сложен и требует специальных навыков. Не каждый автомеханик согласится заниматься неисправной коробкой CVT. Кроме того, возникают проблемы с запчастями, так как многие из них считаются дефицитными. В отличие от этого, ремонт гидромеханической автоматической трансмиссии проще и бюджетнее.

Автомобили с вариатором имеют ограничения по буксировке прицепа. На вторичном рынке такие автомобили продаются дольше, поскольку находят новых владельцев не так быстро.

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