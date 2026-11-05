Первая тренировка в Сан-Паулу: семь молодых пилотов

На предыдущем этапе в Мехико во время первой тренировки состоялось десять замен. Завтра в Интерлагосе семь команд предоставят возможность молодым гонщикам.

Сезон близится к завершению. В течение чемпионата мира команды обязаны провести четыре тренировки с участием пилотов, имеющих статус «молодых» — тех, кто провёл не более двух Гран При за карьеру. В Бразилии почти все команды окончательно выполнят это требование, однако этим участие молодых гонщиков не ограничится.

Одним из участников станет основной пилот Рафаэль Камара. На этом этапе, а также в других сессиях, он заменит Эстебана Окона в Haas F1. Колтон Херта из Cadillac проведёт шестую первую тренировку в этом сезоне. 24 круга в Интерлагосе будет достаточно, чтобы заработать одно очко, необходимое для получения суперлицензии.

Замены в первой тренировке гран При Сан-Паулу