Главная Новости Первая тренировка в Сан-Паулу: семь молодых пилотов
Новости

Первая тренировка в Сан-Паулу: семь молодых пилотов

Первая тренировка Гран-при Сан-Паулу: семь команд выпустят молодых гонщиков, а Колтон Херта поборется за очко для получения суперлицензии Формулы-1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.11.2026, 18:31·2 мин
single
Фото: F1news.ru

На предыдущем этапе в Мехико во время первой тренировки состоялось десять замен. Завтра в Интерлагосе семь команд предоставят возможность молодым гонщикам.

Сезон близится к завершению. В течение чемпионата мира команды обязаны провести четыре тренировки с участием пилотов, имеющих статус «молодых» — тех, кто провёл не более двух Гран При за карьеру. В Бразилии почти все команды окончательно выполнят это требование, однако этим участие молодых гонщиков не ограничится.

Одним из участников станет основной пилот Рафаэль Камара. На этом этапе, а также в других сессиях, он заменит Эстебана Окона в Haas F1. Колтон Херта из Cadillac проведёт шестую первую тренировку в этом сезоне. 24 круга в Интерлагосе будет достаточно, чтобы заработать одно очко, необходимое для получения суперлицензии.

Замены в первой тренировке гран При Сан-Паулу

КомандаКто меняетКого меняет
AlpineГабриэле МиниПьер Гасли
AudiФредди СлейтерНико Хюлкенберг
CadillacКолтон ХертаСерхио Перес
FerrariДино БегановичШарль Леклер
Haas F1Рафаэль КамараЭстебан Окон
McLarenЛеонардо ФорнаролиОскар Пиастри
WilliamsЛюк БраунингКарлос Сайнс

Источник

Нравится нашим читателям

Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация