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Семь участников гонки получили обновленные компоненты двигателя.

На гонках в Джидде гонщики обновили силовые установки: новые двигатели, турбины и выхлопные системы. Никто не был оштрафован за проведенные замены.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
18.04.2025, 18:02·1 мин
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Фото: F1news.ru

В последний рабочий день недели в пятницу, на треке в Джидде команды Формулы 1 продемонстрировали активную работу, проведя замену ключевых элементов силовых установок на машинах семерых гонщиков.

Молодые таланты гонок, такие как Макс Ферстаппен, Юки Цунода, Пьер Гасли, а также опытные пилоты - Айзек Хаджар, и Лиам Лоусон, были удостоены установки новых двигателей внутреннего сгорания, турбин, а также мотор-генераторов MGU-H и MGU-K, не оставив без внимания и выхлопные системы.

Представитель гоночной команды Alpine, Джек Дуэн, внёс изменения в свою машину, установив новую турбину и мотор-генератор MGU-H. На болид Эстебана Окона была заменена выхлопная система, что также можно отнести к одним из допущенных изменений.

Необходимо отметить, что все проделанные замены были согласованы с регламентом соревнований, и ни один из участников гонки не получил штрафов за проведённые работы.

Источник

Макс Ферстаппен (189)Red Bull Racing (374)FIA (188)Haas F1 Team (142)Пьер Гасли (73)Alpine F1 Team (144)Эстебан Окон (70)Юки Цунода (82)Джек Дуэн (14)Лиам Лоусон (50)Айзек Хаджар (10)Racing Bulls (10)

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