Семь участников гонки получили обновленные компоненты двигателя.

В последний рабочий день недели в пятницу, на треке в Джидде команды Формулы 1 продемонстрировали активную работу, проведя замену ключевых элементов силовых установок на машинах семерых гонщиков.

Молодые таланты гонок, такие как Макс Ферстаппен, Юки Цунода, Пьер Гасли, а также опытные пилоты - Айзек Хаджар, и Лиам Лоусон, были удостоены установки новых двигателей внутреннего сгорания, турбин, а также мотор-генераторов MGU-H и MGU-K, не оставив без внимания и выхлопные системы.

Представитель гоночной команды Alpine, Джек Дуэн, внёс изменения в свою машину, установив новую турбину и мотор-генератор MGU-H. На болид Эстебана Окона была заменена выхлопная система, что также можно отнести к одним из допущенных изменений.

Необходимо отметить, что все проделанные замены были согласованы с регламентом соревнований, и ни один из участников гонки не получил штрафов за проведённые работы.