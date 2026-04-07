Первыe изображения нового внедорожника Haval от Great Wall: «Секретная новинка»

Haval анонсировал новый внедорожник на платформе Guiyuan GWM One с современными технологиями и возможностью выбора названия, старт продаж — конец 2026 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.04.2026, 21:11·2 мин
single
Компания Haval анонсировала выпуск нового внедорожника, построенного на собственной платформе Guiyuan, которая на мировом рынке известна под названием GWM One. Автопроизводитель уже представил дизайн будущей модели, а также предложил потенциальным покупателям поучаствовать в выборе имени для новинки.

Среди предложенных вариантов названия фигурирует Haval H10. Внешний облик автомобиля отличается квадратными корпусами фар, массивными бамперами, вертикально ориентированными задними фонарями и распашной дверью багажника с кожухом для запасного колеса. Головная оптика объединена глухой декоративной вставкой, а над лобовым стеклом размещен лидар, отвечающий за работу систем активной безопасности и электронных помощников водителя.

По предварительной информации, новая модель Haval будет оснащена полным приводом и подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Точные характеристики двигателя пока не раскрываются.

Размеры внедорожника также держатся в секрете. Для сравнения, соплатформенный Wey V9X имеет длину 5299 мм и колесную базу 3150 мм. У рамного Haval H9 эти параметры составляют 4950 мм (или 5070 мм с выносной запаской) и 2850 мм соответственно.

Ожидается, что продажи нового внедорожника стартуют ближе к концу 2026 года.

Параллельно с этим на российском рынке Haval расширил линейку комплектаций рамного внедорожника H5 2026 модельного года, добавив базовую версию «Оптимум». Кроме того, стоимость топовой комплектации «Премиум» увеличилась на 150 тыс. рублей.

Автор: Алина Олешко

Источник

