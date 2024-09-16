Почему ставить новую пару покрышек назад - самый безопасный секрет

Инженеры компании Michelin утверждают, что правило замены шин действует независимо от того, является ли автомобиль переднеприводным, заднеприводным или полноприводным. Это важно помнить при выборе новых покрышек.

Многим водителям может показаться, что это не совсем логично, однако эксперты по шинам утверждают, что это утверждение неверно.

Специалисты утверждают, что при замене изношенных передних шин никогда не следует устанавливать новые шины на передние колеса. Их необходимо устанавливать на заднюю ось.

Хотя многие могут быть знакомы с этим правилом, генеральный директор Michelin рассказал Auto Express, что до половины водителей в Великобритании до сих пор не знают о необходимости следовать этому правилу при замене шин, а большинство автосервисов также не в курсе.

Почему же так важно иметь лучшие шины на задних колесах, если именно передние выполняют большую часть маневров и торможений? Все дело в стабильности. Установка новых покрышек сзади снижает риск срывов и заносов, что особенно опасно на мокрой дороге.

Недавно мы обсуждали, почему водители в России массово отказываются от китайских шин. Начало года показало, что некоторые товары из Китая не справляются с негативными условиями, которые не отражены в каталогах. Не все китайские автозапчасти предназначены для работы при низких температурах.