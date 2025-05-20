Начало производства и цены на седан Voyah Passion в России

В июле текущего года в Липецке начнут сборку седана Voyah Passion. Новость о скором появлении первых автомобилей российской сборки поделился с "Российской газетой" Николай Иванов из компании "Рольф".

Представители автопроизводителя предложат россиянам гибридный автомобиль с полным приводом. Все силовые установки седана будут включать в себя два электромотора в добавок к традиционному двигателю внутреннего сгорания. Заявленный запас хода составляет 1000 километров. Стартовая цена автомобиля будет начинаться с отметки в 5 555 000 рублей, как пояснил Николай Иванов.

На сегодняшний день на рынке отсутствуют доступные бюджетные предложения в сфере гибридных полноприводных седанов. Любой поисковой системе классифайдов будет сложно найти что-либо подходящее, так как большинство результатов будут представлены лишь люксовыми и премиальными автомобилями. Самым доступным вариантом окажется Mercedes-Benz C-Класс AMG 63 AMG S E Performance 2024 года, который может быть доставлен под заказ за 17,49 миллионов рублей. По словам экспертов, на данный момент у Voyah Passion нет конкурентов в своем классе на российском рынке.

Дизайн гибридного седана Voyah Passion существенно отличается от полностью электрических автомобилей. Автомобиль оснащен оригинальными 20-дюймовыми колесными дисками, дизайнерской решеткой радиатора и спойлером на заднем крыле. Цвет кузова седана - "черный аметист".