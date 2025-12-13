В России снова доступен седан Volvo S60: дилер начал приём заказов на автомобили 2024 года

Осенью 2019 года в России стартовали официальные продажи нового седана Volvo S60, собранного в США. На тот момент стоимость шведской модели составляла от 2,35 до 3,17 млн рублей. В продаже были автомобили с бензиновыми двигателями мощностью 190 и 249 л.с., оборудованные 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Покупателям предлагались как переднеприводные, так и полноприводные версии.

Сегодня третье поколение седана Volvo S60 поступает в Россию по схеме параллельного импорта. Один из самарских дилеров готов привезти под заказ новый Volvo S60 III 2024 года выпуска. Как сообщает редакция CarsWeek.ru, стоимость автомобиля составляет 5,25 млн рублей. Все пять доступных на данный момент вариантов выполнены в комплектации R-Design. Продавец уточняет, что цена уже включает утилизационный сбор, который был увеличен с 1 декабря.

В Россию поставляются переднеприводные модификации с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 190 л.с., который сочетается с автоматической коробкой передач. На техническую часть предоставляется гарантия один год или 25 000 километров пробега.



Фото: Carsweek.ru

В перечень оснащения автомобилей входят светодиодная оптика, противотуманные фары, датчики дождя и света, навигационная система, голосовое управление, спортивный обвес, легкосплавные диски диаметром 19 дюймов, парктроники, двухзонный климат-контроль, мультируль, цифровая приборная панель, подогрев передних сидений, черная отделка потолка, спортивная подвеска и другие опции.

Стоит отметить, что официально поставляемые ранее седаны Volvo S60 были лучше подготовлены к зимним условиям. Они оснащались не только подогревом передних кресел, но также задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.



Фото: Carsweek.ru

Напомним, что недавно на российском рынке появился универсал Volvo V60 T8 Performance Edition с мощным силовым агрегатом. Эта версия стала прощальной для данной модели.

Фото: Auto.ru