Седан Belgee S50 будет иметь газовую версию для внутреннего рынка.

В модельном ряду «БелДжи» появится метановый седан Belgee S50. Об этом со ссылкой на главу завода «Белджи» Геннадия Свидерского сообщает местный автопортал av. by.

Как отметил топ-менеджер, заказать новинку покупатели смогут уже во втором квартале этого года. При этом собеседник добавил, что у кроссовера с индексом X50 газовой версии не будет.

Стандартный Belgee S50 на белорусском авторынке появился осенью прошлого года. Седан начали продавать сразу в трех компликациях. Мотор же предложили один – полуторалитровый 122-сильный «атмосферник» в связке с 5МКПП или 6АКПП. Механическая коробка актуальна только для начальной модификации.

Такая версия под названием «Стандарт Плюс» стоит от 57 600 белорусских рублей (это с учетом актуальной выгоды). Почти 1,57 млн в наших рублях.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что автозавод Белджи построит цех для моделей на платформе Volvo.