Тайны нового Audi Q2 e-tron раскрыты: электрический кроссовер за £35 тыс. скоро выходит

Недорогие модели Audi продолжат существовать в эпоху электромобилей с презентацией нового внедорожника следующего года.

Появление новой модели, которая займет позицию ниже Q4 e-tron, потенциально будет иметь маркировку Q2 e-tron и станет отправной точкой для электромобилей премиум-класса, соперничая с Volvo EX30 и MINI Aceman. Это также означает, что будущее у маленьких Audi снова находится в планах, после того как фирма объявила о завершении производства бензиновых моделей A1 и Q2 в этом году.

Глава Audi Гернот Дёллнер заявил: "Мы не покидаем эти сегменты; мы заканчиваем производство A1 и Q2, и преемника для A1 не будет, но мы увидим автомобиль, который выйдет на производство в следующем году и станет нашей моделью начального уровня на электрической основе", подтверждая планы по выпуску нового компактного электрического внедорожника.

Премьера запланирована на второе полугодие следующего года, а начало продаж ожидается в начале 2027 года. Новый Q2 e-tron появится слишком рано, чтобы воспользоваться более совершенной новой платформой для электромобилей от Volkswagen Group, названной SSP (Scalable Systems Platform). Вместо этого он будет использовать такие же фундаментальные принципы MEB (Modular Electric Drive), как и у широкого спектра электромобилей Volkswagen, Cupra и Skoda, недавно примененные на внедорожнике Elroq чешской фирмы. Он также является базой для более крупного Q4 e-tron от Audi и используется Ford на моделях Capri и Explorer.