Себастьян Монтойя: "Продолжение карьеры в Формуле 2 было очевидным выбором"

Сенсационная новость: Себастьян Монтойя, сын известного гонщика Формулы 1 Хуана-Пабло Монтойи, переходит в Формулу 2. В следующем сезоне 2025 года он выступит за команду Prema, где его напарником будет Габриэла Мини.

В прошлом году, в 2024-м, Монтойя провел свой второй сезон в Формуле 3. Он занял 17-е место в общем зачете, однако смог впервые подняться на подиум, финишировав на втором месте в заезде на трассе в Спа.

Сам гонщик заявил: «Я очень рад возможности выступить за команду Prema в сезоне 2025 года. Это моя первая команда, с которой я начинал свою карьеру, и я рад видеть, как она развивается и меняется со временем.

Prema считается одной из лучших команд в молодежных гоночных сериях по всему миру, и я с нетерпением жду возможности снова поработать с этим коллективом».