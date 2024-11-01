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Себастьян Феттель: "Я собирал мусор на улицах Сан-Паулу"

В годы выступлений в Формуле 1 Себастьян Феттель посещал Бразилию неоднократно, но преимущественно останавливался в Сан-Паулу, где находится гоночная трасса.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.11.2024, 21:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

В годы выступлений в Формуле 1 Себастьян Феттель посещал Бразилию неоднократно, но преимущественно останавливался в Сан-Паулу, где находится гоночная трасса. Однако сейчас, когда у четырехкратного чемпиона мира появилось гораздо больше свободного времени, он принял решение познакомиться с этой удивительной страной более подробно.

В начале текущей недели он прибыл в Бразилию и впервые в своей жизни отправился в леса Амазонии, где пообщался с местными жителями, а также вождями индейских племен. Это было не просто проявление любопытства. В последнее время Себастьян придает огромное значение экологическим проблемам и высказывает свою солидарность с теми, кто вынужден защищать свои права и бороться за сохранение своей природной среды, как это делали люди тысячелетия назад, живущие в лесах Амазонии в XXI веке.

Вчера Феттель провел еще одну заметную акцию: смастерил тележку своими руками из подручных материалов, окрасил ее в цвета бразильского и немецкого флагов и вместе с местными активистами в области экологии отправился на улицы Сан-Паулу, чтобы помочь убирать мусор.

Фото: F1news.ru

Конечно, подобные мероприятия имеют скорее символическое значение, нежели решают глобальные проблемы, однако их полезность неоспорима. В любом случае фоторепортажи об экскурсии в Амазонию и об акции на улицах Сан-Паулу набрали сотни тысяч лайков в социальных сетях. Это свидетельствует о том, что людей, подобно Себастьяну, которые действительно заинтересованы в экологических проблемах, довольно много.

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