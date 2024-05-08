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Изготовленный на заказ Pininfarina Battista восхваляет классику Lancia Florida 1955 года

Компания Automobili Pininfarina анонсировала запуск своей новой модели Battista, созданной по индивидуальному заказу, чтобы почтить память Lancia Florida 1955 года. Автомобиль украшен в бело-синей гамме, соответствующей первоначальной окраске.
А
Антон Звонкий
08.05.2024, 15:12
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Фото: Carsweek.ru

Компания Automobili Pininfarina анонсировала запуск своей новой модели Battista, созданной по индивидуальному заказу, чтобы почтить память Lancia Florida 1955 года. Автомобиль украшен в бело-синей гамме, соответствующей первоначальной окраске.

Известный дизайнер Баттиста Фарина вдохновился своим личным автомобилем Lancia Florida при создании этого электрического гиперкара, названного Cinquantacinque. Цвет автомобиля - Blu Savoia Gloss с контрастной белой крышей Bianco Sestriere Gloss, что придает ему особую привлекательность.

Автомобиль комплектуется уникальными аксессуарами в матовом анодировании, а интерьер украшен традиционной кожей Poltrona Frau. Название Cinquantacinque на итальянском означает «55», отсылая к году выпуска оригинальной Lancia Florida.

Официальная церемония представления нового Battista состоится на специальном мероприятии в Токио. Компания озвучила информацию о том, что гиперкар будет доступен для покупки у местных дилеров вместе с партнером по продажам в стране.

Новый Battista Cinquantacinque, как и другие модели линейки, оснащен четырьмя электродвигателями, общей мощностью 1877 л.с. и крутящим моментом 2430 Нм. Он способен разгоняться до 100 км/ч менее чем за 1,86 секунды и достигать скорости 350 км/ч.

Фото: Carsweek.ru

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Источник

Lancia (6)Итальянские (35)

Cars.ru

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