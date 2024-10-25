У электрических кроссоверов Scout появится опция увеличения запаса хода газовым диапазоном.

Компания Scout Motors представила концепции внедорожника Traveler SUV и пикапа Terra.

Оба электромобиля будут оснащены опциональным бензиновым двигателем "Harvester" для увеличения запаса хода батареи.

Ожидается, что с опцией Harvester запас хода составит до 500 миль.

У автомобилей Scout Motors, включая внедорожник Traveler и пикап Terra, есть множество интересных деталей. Возможно, самой удивительной из них является то, что они не являются исключительно электрическими. Да, Scout сделала то, что редко встречается среди множества стартапов по производству электромобилей - она создала своего рода гибрид.

У обоих автомобилей, как у Traveler, так и у Terra, будет возможность установки бензинового диапазонного удлинителя. Система под названием Harvester, в честь International Harvester, который первым построил Scout, обещает добавить 150 миль к пробегу. Scout утверждает, что у автомобилей будет "до" 350 миль полностью электрического пробега, поэтому удлинитель диапазона позволит этим автомобилям превысить отметку в 500 миль. Это интересный способ решения проблем с пробегом, с которыми сталкиваются многие американские потребители, имеющие дело с электромобилями.

Фото: Motor1.com Scout Motors

Двигатель на бензине не будет приводить колеса. Вместо этого он будет заряжать установленный аккумулятор напряжением 800 вольт. Это не новая идея - Chevy Volt впервые представил концепцию гибридного удлинителя диапазона еще в 2010 году, а у BMW i3 была опция установки двухцилиндрового мотоциклетного двигателя, который мог добавить немного энергии к своему крошечному аккумулятору. Также стоит упомянуть о предстоящем Ram 1500 Ramcharger, который будет использовать V-6 для увеличения запаса хода почти до 700 миль. Но ни один другой новичок в сфере электромобилей не делает чего-то подобного.

Это хорошая идея, поскольку, вероятно, автомобили Scout будут тяжелыми, а вес является врагом как эффективности, так и запаса хода. Здесь есть вес батарейного блока и твердой задней оси, а также штраф за вес, который возникает при использовании традиционной наружной рамы. Достичь пробега в 350 миль на подобном грузовике было бы достижением - хотя, возможно, это станет менее сложным, когда Terra и Traveler появятся в производстве в 2027 году - и увеличение запаса хода более чем на 500 миль расширит круг потенциальных покупателей. Особенно для любителей оффроуда и приключений, которых Scout хочет привлечь.

Конечно, остается много вопросов. Мы не знаем, какой двигатель планирует использовать Scout, и, эм, куда он пойдет. Займет ли система Harvester передний багажник? Сколько она будет весить? Сколько это будет стоить?

Тем не менее, это заслуживает внимания, и будет интересно посмотреть, примут ли это покупатели. Возможно, это именно то, что подтолкнет их к покупке.