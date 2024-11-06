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Зарплаты Хорнера и Марко в Red Bull – это инвестиции в успех команды

В последних финансовых отчетах отражена существенная рост зарплаты руководства команды Red Bull за предыдущий сезон, который был отмечен рекордными достижениями в 2023 году, когда Макс Ферстаппен одержал впечатляющие победы.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.11.2024, 15:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

В последних финансовых отчетах отражена существенная рост зарплаты руководства команды Red Bull за предыдущий сезон, который был отмечен рекордными достижениями в 2023 году, когда Макс Ферстаппен одержал впечатляющие победы.

По информации издания The Times, Кристиан Хорнер в качестве директора Red Bull Technologies Ltd заработал 8,92 млн фунтов стерлингов в 2023 году, в сравнении с 8,04 млн фунтов стерлингов годом ранее. Рост заработной платы руководителя команды составил 11% после успешного сезона, в котором Макс Ферстаппен одержал победу на 19 из 22 гонок и стал трехкратным чемпионом мира.

В свою очередь, руководитель команды Mercedes Тото Вольф получил 6 миллионов фунтов в качестве заработной платы, однако, как акционер, он также получил значительные дивиденды.

Следует отметить, что Кристиан Хорнер не является акционером, поэтому дополнительные выплаты ему не полагаются, в то время как акционеры Red Bull в сумме получили 50 миллионов фунтов стерлингов в виде дивидендов за 2023 год.

Относительно советника Red Bull Хельмута Марко, за период его деятельности заработная плата увеличилась вдвое — с 3,5 млн до 7 млн фунтов стерлингов.

Источник

Red Bull Racing (299)Кристиан Хорнер (64)Хельмут Марко (59)

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