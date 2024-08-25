Дефицит комплектующих усложнил сборку Lada Iskra

По сведениям, полученным изнутри компании, в последний рабочий день недели, 23 августа, были собраны еще два экземпляра автомобиля Lada Iskra. Эти машины предназначены для проверки производственных процессов и обучения сотрудников.

Однако производственный процесс осложняется из-за недостатка некоторых деталей. На данный момент все собранные автомобили "Искра" покидают конвейер в частично разобранном состоянии. Однако до конца текущего года обещают устранить эту проблему.

Семейство Lada Iskra будет представлено седаном, универсалом и кросс-версией универсала. Базовой версией станет автомобиль с 1,6-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил с 5-ступенчатой механической коробкой передач. В качестве альтернативы будет доступен автомобиль с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 лошадиных сил, который будет предлагаться с 6-ступенчатой механической коробкой передач или автоматической трансмиссией. Первую партию серийных автомобилей планируют собрать в декабре текущего года.

Это будут 70-80 автомобилей, которые будут использоваться в качестве демонстрационных образцов у дилеров. Начало продаж запланировано на первый квартал 2025 года.

Фото: Carsweek.ru

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