Сборка китайских моделей привела к многомиллиардным убыткам у компании «Автотор»

В 2024 году автомобили с логотипом Kaiyi калининградской сборки были проданы в количестве 7893 экземпляров. Этот показатель сравнялся с результатами продаж Zeekr, Hongqi и Mercedes-Benz. Китайская компания BAIC, в свою очередь, показала более высокие цифры, реализовав 10 635 машин за год.

Однако, несмотря на большой объем продаж, результаты оказались неудовлетворительными. Для привлечения новых покупателей автопроизводители начали предоставлять значительные скидки на свою продукцию.

По данным РСБУ, финансовый оборот местного представительства марки Kaiyi в 2024 году сократился до 10 миллиардов рублей, что составило спад на 42%. Убыток компании достиг 1,86 миллиарда рублей, в то время как в предыдущем году была зафиксирована прибыль, хоть и небольшая - 72 000 рублей.

Доходы представительства BAIC увеличились до 15,6 миллиарда рублей (+42%), однако специалисты зафиксировали убыток в размере 2,4 миллиарда рублей, в отличие от прибыли в 3 миллиона рублей в 2023 году.

Согласно статистике портала "Авто Mail", суммарный убыток обеих компаний составил 4,3 миллиарда рублей.

Фото: Carsweek.ru

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