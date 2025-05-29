Производство гражданской версии внедорожника «ГАЗ Тигр» временно приостановлено

По информации портала Авто Mail, гражданские варианты тяжелых внедорожников «ГАЗ Тигр» временно прекратили выпуск. Как утверждает источник, на данный момент спрос выше на специальные модификации для силовых структур, поэтому гражданские версии были приостановлены. Согласно статистике, в текущем году был зарегистрирован всего один гражданский «ГАЗ Тигр» в ГИБДД. В то же время годом ранее было продано 15 таких машин.

Сборка бронеавтомобиля «ГАЗ-2330» началась в 2005 году, и за все время было выпущено более 40 модификаций для различных ведомств, каждая соответствовала определенным целям и задачам. Среди них был и коммерческий вариант для обычных граждан. Изначально в качестве двигателя использовался Cummins, но затем его заменил 215-сильный мотор ЯМЗ-5347−10.

Бронеавтомобили «Тигр» являются постоянными участниками парада на Красной площади и пользуются популярностью как экспортный военный продукт.

На различных интернет-площадках встречаются объявления о продаже гражданских внедорожников «Тигр» разных лет выпуска и с разным пробегом. Например, в конце марта в Москве был выставлен на продажу 20-летний «ГАЗ Тигр», преобразованный тюнерами из TuningUp в дом на колесах. Цена внедорожника для путешествий составила 10 миллионов рублей.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что московский метрополитен приобрел 10-тонный бронированный автомобиль «Буран» с шноркелем.

Фото: Авто.ру