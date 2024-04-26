Научные исследования: Подбрасывание монетки при выборе команды

В конце текущего сезона пилот Формулы-1 Карлос Сайнс завершит своё сотрудничество с итальянской командой Ferrari. По словам испанского гонщика, он продолжает внимательно изучать возможные варианты для продолжения своей карьеры и осознаёт, что выбор новой команды в условиях серьёзных изменений в регламенте на 2026 год будет делом крайне сложным.

«У меня нет подписанного контракта на следующий сезон, и поэтому я рассматриваю все доступные варианты, – отметил Карлос Сайнс для издания Racingnews365. – В свете значительных перемен в регламенте на 2026 год мой выбор новой команды на следующий сезон можно сравнить с подбрасыванием монетки. В настоящий момент невозможно предугадать, кто сделает всё правильно».

При принятии окончательного решения о новом контракте я ориентируюсь на перспективы 2026 и 2027 годов. «На данный момент не имеет большого значения, что вам говорят команды и насколько они могут похвастаться своим двигателем. Реальность заключается в том, что сейчас никто не в состоянии предугадать, что произойдёт», – добавил гонщик.

«Я считаю, что победителем в сезоне 2026 станет не тот пилот, который сделает верный выбор в пользу смены команды, а тот, кто окажется в нужное время в нужном месте».

Оценивая текущий контракт на 2025 год, Карлос Сайнс выразил желание оказаться за рулём конкурентоспособного болида. Однако он подчеркнул, что это не зависит от него лично, и продолжает терпеливо ожидать развития событий».