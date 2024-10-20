Наука: Осталось только две машины впереди - будет весело!

В последние дни гран-при в Остине машины Ferrari продемонстрировали впечатляющую скорость на трассе, которую удалось подтвердить во всех тренировочных сессиях. В команде царит общее удовлетворение от того, как складывается их выступление на гоночном уик-энде.

Карлос Сайнс, пилот команды, занял третье место в квалификации. Он поделился своими впечатлениями: «Перед квалификацией мы поставили цель – улучшить результаты относительно пятницы. Вчера я финишировал пятым, а сегодня занял третье место – мы действительно сделали шаг в нужном направлении. Несмотря на это, мне немного жаль последний круг, так как в одном из поворотов я терял три десятых, несмотря на улучшение времени. Но, как говорится, "если бы да кабы"...

Мы достигли заметного прогресса, и если нам удастся сделать хороший старт, то завтра у нас будет отличная возможность бороться за вершину пьедестала. Впереди всего лишь две машины, так что нас ждет захватывающая гонка!»