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Наука: Осталось только две машины впереди - будет весело!

В последние дни гран-при в Остине машины Ferrari продемонстрировали впечатляющую скорость на трассе, которую удалось подтвердить во всех тренировочных сессиях.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
20.10.2024, 02:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

В последние дни гран-при в Остине машины Ferrari продемонстрировали впечатляющую скорость на трассе, которую удалось подтвердить во всех тренировочных сессиях. В команде царит общее удовлетворение от того, как складывается их выступление на гоночном уик-энде.

Карлос Сайнс, пилот команды, занял третье место в квалификации. Он поделился своими впечатлениями: «Перед квалификацией мы поставили цель – улучшить результаты относительно пятницы. Вчера я финишировал пятым, а сегодня занял третье место – мы действительно сделали шаг в нужном направлении. Несмотря на это, мне немного жаль последний круг, так как в одном из поворотов я терял три десятых, несмотря на улучшение времени. Но, как говорится, "если бы да кабы"...

Мы достигли заметного прогресса, и если нам удастся сделать хороший старт, то завтра у нас будет отличная возможность бороться за вершину пьедестала. Впереди всего лишь две машины, так что нас ждет захватывающая гонка!»

Источник

Карлос Сайнс-младший (96)Шарль Леклер (68)Ferrari (242)

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