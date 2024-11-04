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Моторспорт: на мокром асфальте SF-24 становится непослушным.

Испанский гонщик Карлос Сайнс не смог повторить успех на Гран При Сан-Паулу после яркой победы в Мехико. На 39 круге гонки он вылетел с трассы. Сайнс отметил, что проблемы с управляемостью машины на мокром асфальте беспокоят команду с начала сезона.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.11.2024, 16:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Испанский гонщик Карлос Сайнс не смог повторить успех на Гран При Сан-Паулу после яркой победы в Мехико. На 39 круге гонки он вылетел с трассы. Сайнс отметил, что проблемы с управляемостью машины на мокром асфальте беспокоят команду с начала сезона.

Сам гонщик прокомментировал гонку: «Это был плохой день, воскресенье прошло неудачно от квалификации до финиша. Старт с пит-лейна не принес особых результатов, обгонять в плохой видимости было тяжело. Допустил пару ошибок, за что извиняюсь перед командой. Управлять машиной на мокрой трассе сложно не только сегодня, но и весь год».

Сайнс также отметил, что не было возможности протестировать машину в дождливых условиях в этом сезоне, что мешает команде показывать хорошие результаты. Однако он выразил надежду на более успешные гонки в конце сезона, так как они пройдут на сухих трассах.

Гонщик подчеркнул, что установка нового двигателя перед Гран При Лас-Вегаса является позитивным моментом. Хотя он предпочел бы стартовать с более высокой позиции в Бразилии, он надеется на успех в оставшихся трех гонках.

Сайнс заявил: «В Лас-Вегасе у нас будет шанс. Но McLaren может быть сильнее на трассах в Катаре и Абу-Даби, поэтому мы должны быть реалистами». Несмотря на неудачу в Сан-Паулу, Сайнс занимает 5-е место в личном зачете, а Ferrari удерживает 2-е место в конструкторском чемпионате.

Источник

Карлос Сайнс-младший (105)Ferrari (263)

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