Льюис Хэмилтон сядет за руль Williams на тестах в Абу-Даби

Итальянская гоночная команда Ferrari решила отпустить пилота Карлоса Сайнса немного раньше запланированного срока. Из-за этого испанский гонщик примет участие в предстоящих тестах в Абу-Даби за команду Williams.

«Williams Racing рады объявить, что Карлос Сайнс присоединится к команде на предстоящих тестах в Абу-Даби после завершения текущего сезона. Это позволит начать подготовку к сезону 2025 года и наладить взаимодействие между гонщиком и командой.



Участие в тестах поможет Карлосу познакомиться с новой командой и впервые испытать болид FW46», - говорится в официальном заявлении Williams.