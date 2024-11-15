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Льюис Хэмилтон сядет за руль Williams на тестах в Абу-Даби

Итальянская гоночная команда Ferrari решила отпустить пилота Карлоса Сайнса немного раньше запланированного срока. Из-за этого испанский гонщик примет участие в предстоящих тестах в Абу-Даби за команду Williams.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.11.2024, 18:22·1 мин
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Фото: F1news.ru

Итальянская гоночная команда Ferrari решила отпустить пилота Карлоса Сайнса немного раньше запланированного срока. Из-за этого испанский гонщик примет участие в предстоящих тестах в Абу-Даби за команду Williams.

«Williams Racing рады объявить, что Карлос Сайнс присоединится к команде на предстоящих тестах в Абу-Даби после завершения текущего сезона. Это позволит начать подготовку к сезону 2025 года и наладить взаимодействие между гонщиком и командой.

Участие в тестах поможет Карлосу познакомиться с новой командой и впервые испытать болид FW46», - говорится в официальном заявлении Williams.

Источник

Карлос Сайнс-младший (107)Williams (145)

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