Сайнс: Лоусон — «самый опасный гонщик»

На одном из интервью испанскому изданию Сope, Карлос Сайнс поделился своим мнением о самых опасных пилотах нынешней Формулы 1.

Отвечая на вопрос журналиста о том, кого он считает наиболее опасным гонщиком современности, Карлос Сайнс отметил: «Самый опасный гонщик? Учитывая недавние инциденты, я бы выбрал Лоусона».

Что касается самого грубого гонщика, Сайнс затруднился с ответом, подчеркнув: «Самый грубый гонщик? Сложно сказать. Пожалейте меня. У нас корпоративная этика. Сейчас я скажу, а потом встречусь с ним на брифинге пилотов!».

По количеству штрафных баллов Лиам Лоусон занимает третью строчку в текущем сезоне чемпионата, что также подчеркивает его репутацию на трассе.

После завершения Гран При Сингапура обновилось распределение штрафных баллов среди пилотов: