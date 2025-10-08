Сайнс: Лоусон — «самый опасный гонщик»

На одном из интервью испанскому изданию Сope, Карлос Сайнс поделился своим мнением о самых опасных пилотах нынешней Формулы 1.
Отвечая на вопрос журналиста о том, кого он считает наиболее опасным гонщиком современности, Карлос Сайнс отметил: «Самый опасный гонщик? Учитывая недавние инциденты, я бы выбрал Лоусона».
Что касается самого грубого гонщика, Сайнс затруднился с ответом, подчеркнув: «Самый грубый гонщик? Сложно сказать. Пожалейте меня. У нас корпоративная этика. Сейчас я скажу, а потом встречусь с ним на брифинге пилотов!».
По количеству штрафных баллов Лиам Лоусон занимает третью строчку в текущем сезоне чемпионата, что также подчеркивает его репутацию на трассе.
После завершения Гран При Сингапура обновилось распределение штрафных баллов среди пилотов:
|Гонщик
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят следующие
|О.Берман
|Haas F1
|10
|02/11/25 - 2 балла
|М.Ферстаппен
|Red Bull Racing
|9
|28/10/25 - 2 балла
|Л.Лоусон
|Racing Bulls
|6
|01/12/25 - 2 балла
|Л.Стролл
|Aston Martin
|5
|01/12/25 - 2 балла
|К.Антонелли
|Mercedes
|5
|29/06/26 - 2 балла
|А.Элбон
|Williams
|4
|01/12/25 - 2 балла
|Ю.Цунода
|Red Bull Racing
|4
|14/06/26 - 2 балла
|О.Пиастри
|McLaren
|4
|02/11/25 - 2 балла
|Л.Норрис
|McLaren
|3
|01/12/25 - 3 балла
|Ф.Колапинто
|Alpine
|3
|28/10/25 - 2 балла
|Л.Хэмилтон
|Ferrari
|2
|31/08/26 - 2 балла
|П.Гасли
|Alpine
|2
|03/08/26 - 2 балла
|К.Сайнс
|Williams
|2
|13/04/26 - 2 балла
|Ш.Леклер
|Ferrari
|1
|03/08/26 - 1 балл
|Э.Окон
|Haas
|1
|07/09/26 - 1 балл