Сайнс: Лоусон — «самый опасный гонщик»

Карлос Сайнс назвал Лиама Лоусона самым опасным гонщиком Формулы 1 после Гран При Сингапура, где опубликованы актуальные штрафные баллы пилотов.
08.10.2025, 12:21·2 мин

На одном из интервью испанскому изданию Сope, Карлос Сайнс поделился своим мнением о самых опасных пилотах нынешней Формулы 1.

Отвечая на вопрос журналиста о том, кого он считает наиболее опасным гонщиком современности, Карлос Сайнс отметил: «Самый опасный гонщик? Учитывая недавние инциденты, я бы выбрал Лоусона».

Что касается самого грубого гонщика, Сайнс затруднился с ответом, подчеркнув: «Самый грубый гонщик? Сложно сказать. Пожалейте меня. У нас корпоративная этика. Сейчас я скажу, а потом встречусь с ним на брифинге пилотов!».

По количеству штрафных баллов Лиам Лоусон занимает третью строчку в текущем сезоне чемпионата, что также подчеркивает его репутацию на трассе.

После завершения Гран При Сингапура обновилось распределение штрафных баллов среди пилотов:

ГонщикКомандаБаллыКогда сгорят следующие
О.БерманHaas F11002/11/25 - 2 балла
М.ФерстаппенRed Bull Racing928/10/25 - 2 балла
Л.ЛоусонRacing Bulls601/12/25 - 2 балла
Л.СтроллAston Martin501/12/25 - 2 балла
К.АнтонеллиMercedes529/06/26 - 2 балла
А.ЭлбонWilliams401/12/25 - 2 балла
Ю.ЦунодаRed Bull Racing414/06/26 - 2 балла
О.ПиастриMcLaren402/11/25 - 2 балла
Л.НоррисMcLaren301/12/25 - 3 балла
Ф.КолапинтоAlpine328/10/25 - 2 балла
Л.ХэмилтонFerrari231/08/26 - 2 балла
П.ГаслиAlpine203/08/26 - 2 балла
К.СайнсWilliams213/04/26 - 2 балла
Ш.ЛеклерFerrari103/08/26 - 1 балл
Э.ОконHaas107/09/26 - 1 балл

