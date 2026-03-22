Сайнс поздравляет друга с триумфом на велогонке Милан – Сан-Ремо

Вчера в Италии состоялась одна из самых известных классических шоссейных велогонок — Милан – Сан-Ремо. Это соревнование, имеющее внушительную историю, впервые прошло в 1907 году и с тех пор ежегодно собирает лучших профессиональных велосипедистов со всего мира.

Как правило, гонка проводится в третью субботу марта и славится своей протяжённостью: дистанция составляет 298 километров, что делает её самой длинной однодневной велогонкой Европы среди профессионалов.

В этом году в Италию отправился и Карлос Сайнс, однако не с целью принять участие в заезде. Известно, что Сайнс активно занимается велоспортом, но на этот раз он приехал поддержать своего давнего друга, словенского велогонщика Тадея Погачара, который впервые участвовал в Милан – Сан-Ремо.

Карлос Сайнс также был удостоен чести вручить главный трофей победителю соревнования. Его радость была особенно велика, поскольку именно Погачар на финишной прямой смог обойти британца Тома Пидкока и завоевать первое место на подиуме.

«Он всё-таки сделал это! Он победил, и мы это видели!» – эмоционально отметил пилот Williams, который нередко тренируется вместе с Погачаром, четырёхкратным обладателем титула «Тур де Франс».