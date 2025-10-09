Главная Новости Williams Сайнс назвал самых быстрых пилотов Формулы-1
Новости

Сайнс назвал самых быстрых пилотов Формулы-1

Карлос Сайнс назвал Леклера, Норриса и Ферстаппена самыми быстрыми гонщиками Формулы 1 в 2025 году и отметил влияние машины на результат.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.10.2025, 13:51·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Карлос Сайнс поделился мнением о быстрейших пилотах Формулы 1 на сезон 2025 года.

В интервью на испанской радиостанции Cope гонщик команды Williams выделил трёх соперников. По словам Сайнса, на квалификационном круге Шарль Леклер показывает лучшую скорость. При этом Ландо Норрис, по мнению Карлоса, практически не уступает в этом компоненте. Однако на протяжении всей дистанции гонки, считает Сайнс, самым быстрым остаётся Макс Ферстаппен.

Карлос Сайнс также не стал однозначно отвечать на вопрос о том, кто бы лидировал, если бы все пилоты Формулы 1 находились за рулём одинаковых болидов. Он объяснил, что всё зависит от конкретной машины: «Если речь идёт о Red Bull, то, без сомнений, лидер — Макс Ферстаппен.

В случае, если бы у всех была машина Mercedes, Сайнс отметил бы Джорджа Расселла, ведь тот очень уверенно чувствует себя за рулём своего болида. А если бы все выступали на Williams, Карлос обратил бы внимание на Алекса Элбона и самого себя. По мнению испанца, многое определяется характеристиками техники.

Источник

Карлос Сайнс-младший (195)Williams (276)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация