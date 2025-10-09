Сайнс назвал самых быстрых пилотов Формулы-1

Карлос Сайнс поделился мнением о быстрейших пилотах Формулы 1 на сезон 2025 года.

В интервью на испанской радиостанции Cope гонщик команды Williams выделил трёх соперников. По словам Сайнса, на квалификационном круге Шарль Леклер показывает лучшую скорость. При этом Ландо Норрис, по мнению Карлоса, практически не уступает в этом компоненте. Однако на протяжении всей дистанции гонки, считает Сайнс, самым быстрым остаётся Макс Ферстаппен.

Карлос Сайнс также не стал однозначно отвечать на вопрос о том, кто бы лидировал, если бы все пилоты Формулы 1 находились за рулём одинаковых болидов. Он объяснил, что всё зависит от конкретной машины: «Если речь идёт о Red Bull, то, без сомнений, лидер — Макс Ферстаппен.

В случае, если бы у всех была машина Mercedes, Сайнс отметил бы Джорджа Расселла, ведь тот очень уверенно чувствует себя за рулём своего болида. А если бы все выступали на Williams, Карлос обратил бы внимание на Алекса Элбона и самого себя. По мнению испанца, многое определяется характеристиками техники.