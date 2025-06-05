Шансы Williams на победы в 2026 году оценены Сайнсом

Карлос Сайнс убежден в потенциале команды Williams в Формуле 1. Он выразил уверенность, что у коллектива есть все необходимое для того, чтобы присоединиться к лидерам гонок. Однако пилот из Испании высказал сомнения относительно сроков, указывая на то, что возможностей для этого уже к 2026 году может не хватить.

«Я присоединился к проекту с долгосрочной перспективой, и это настоящий источник мотивации для меня, – поделился мыслями Карлос Сайнс в интервью, опубликованном в итальянском издании Motorsport. – Я ощущаю, что стал частью этой большой семьи».

Сайнс также пояснил свое отношение к предыдущему опыту в Ferrari: «Не буду говорить, что мне было плохо в Ferrari, но нужно понимать, что моя ситуация была иной. В прошлом году я знал, что ухожу из команды. И тогда я поставил себе цель: если не могу попасть в лидирующую команду, то помогу построить ее».

«Я не думаю, что мы будем готовы сразу бороться за победы уже в следующем сезоне. Хотя, конечно, было бы здорово сделать шаг вперед, потому что это означало бы, что мы приближаемся к числу лучших групп. Однако, позиционирование себя там, где лидеры, и реальное опережение их – это разные вещи, судя по моему опыту в Ferrari».

В заключение гонщик отметил: «Моя цель – выиграть титул, и я нацелен на то, чтобы бороться за него наравне с Williams».