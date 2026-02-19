«Сайнс: К изменениям правил нужно быть готовыми»

Карлос Сайнс выступил с заявлением в адрес FIA и FOM, выразив обеспокоенность текущими правилами и призвав к их пересмотру с целью повышения зрелищности гонок. Такое обращение прозвучало накануне того, как Сайнс сменил Алекса Элбона за рулём Williams.

По его словам, сейчас команда Williams сосредоточена на интенсивной работе на трассе в Бахрейне, чтобы компенсировать пропущенные январские тесты в Барселоне. Сайнс отметил, что основной задачей коллектива является прохождение максимального количества кругов, что удаётся успешно благодаря надёжной работе машины с первых заездов.

Пилот подчеркнул, что такой подход помогает выявлять слабые стороны болида и определять направления для доработок, которых, по его признанию, достаточно много. На текущей неделе команда делает акцент на повышении скорости и поиске оптимальных настроек для FW48.

Сайнс также рассказал, что погодные условия на прошлой неделе были непростыми для всех участников из-за сильного ветра. Однако сейчас ветер стих, и ситуация стала более стабильной, что позволило гонщикам легче адаптироваться к новым техническим требованиям. По его мнению, коллектив движется в правильном направлении, хотя предстоит ещё много работы.

В то же время Сайнс выразил мнение, что этап в Мельбурне будет заметно сложнее, хотя пока сложно оценить степень этих трудностей. Пилот обратился к руководителям чемпионата с предложением быть готовыми к внесению изменений в правила в случае необходимости, особенно в части рекуперации и использования энергии.

Он отметил, что в Бахрейне действующие регламенты могут работать достаточно эффективно, но на других трассах, таких как Мельбурн или Джидда, потребности в энергии могут оказаться выше. Сайнс подчеркнул, что возможная корректировка правил потребует серьёзных усилий, поскольку изменения в регламенте значительны, и сейчас никто не может точно спрогнозировать показатели прижимной силы и параметры гибридных систем новых силовых установок.

Карлос Сайнс завершил своё обращение призывом к гибкости и готовности корректировать подходы ради интересов болельщиков. По его мнению, важно быть открытыми для изменений, чтобы обеспечить максимальную зрелищность гонок, а не строго придерживаться жёстких рамок по расходу энергии.