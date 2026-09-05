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Сайнс оценил возможности для обгона на MadRing: «На MadRing нет явных точек, где возможны обгон»

Карлос Сайнс оценил автодром MadRing перед первым Гран-при Испании: трасса удивила гонщиков Ф3, но после дебюта может потребовать доработок для обгонов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.09.2026, 12:02·3 мин
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Фото: F1news.ru

Карлос Сайнс стал послом нового автодрома MadRing, который уже через неделю впервые примет Гран При Испании. Недавно на трассе состоялись тесты Ф3. Сайнс знает, какие впечатления она произвела на гонщиков молодёжной серии, а сам уже успел проехать по автодрому на дорожном спорткаре. По мнению испанца, MadRing никого не оставит равнодушным.

«По-моему, тесты в Ф3 прошли довольно неплохо, и трасса этих гонщиков удивила, – цитирует Сайнса испанская газета Marca. – По их словам, это одна из самых сложных трасс, на которых им доводилось гоняться, а это уже говорит о её характере: у неё есть свои неповторимые черты.

Важно, чтобы у новых трасс, которые появляются в календаре Формулы 1, был свой характер и свои особенности, и мне хотелось, чтобы этот автодром был именно таким.

Впрочем, предстоит ещё проверить, не перестарались ли мы, когда хотели, чтобы у мадридской трассы был особенный характер, и не получилась ли она какой-то слишком безумной, будут ли обгоны на ней доставлять удовольствие и т.д.

У меня единственная просьба ко всем, кто имеет отношение к этому проекту, к руководству Формулы 1 и гонщикам: чтобы после дебютного Гран При все открыто высказывали свои мнения. На многих трассах, например, в Майами, Мехико и Баку, со временем производились работы, направленные на те или иные улучшения в соответствии с впечатлениями гонщиков, и в проекты вносились коррективы.

Поэтому я призываю к терпению, потому что в первый год невозможно всё учесть и всё сделать правильно. В общем, если будет проявлена гибкость и желание что-то улучшить, то думаю, что этот Гран При может проходить отлично.

На первый взгляд на трассе нет каких-то явных точек, где будут происходить обгоны – вероятно, именно это один из моментов, которые могут быть исправлены после первой гонки. Если мы поделимся своими впечатлениями с владельцами автодрома, и они захотят его улучшить, то можно будет найти способ это сделать, ведь все хотят видеть интересные гонки с обгонами. Именно в этой области я могу внести и свой вклад».

Уроженца Мадрида Карлоса спросили, сможет ли он побороться за очки на новом автодроме. Гонщик Williams ответил: «Будет неплохо, если мне удастся что-то заработать по итогам моего первого домашнего Гран При. Если честно, меня очень расстраивает, что в этом году приходится пилотировать такую плохую машину – даже в 2015-м и 2016 гг. у меня были машины получше.

Но если команде удастся исправить все недостатки к следующему году, то мы быстро забудем обо всём, что было в этом сезоне».

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