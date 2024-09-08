Сможет ли Сайнс протестировать машину Williams на трассе в Абу-Даби?

Руководитель команды Williams Racing, Джеймс Ваулз, стремится договориться с итальянской командой Ferrari о возможности для гонщика Карлоса Сайнса принять участие в предстоящих тестах в Абу-Даби.

Карлос Сайнс заключил долгосрочный контракт с Williams, после того как стало известно, что в 2025 году его место в Ferrari займёт Льюис Хэмилтон. Первой гонкой для Сайнса в качестве напарника Алекса Элбона станет Гран При Австралии, начиная новый сезон 16 марта, но Ваулз выражает надежду, что испанский пилот сможет присоединиться к команде раньше.

«Нам предстоит провести переговоры с Ferrari, поскольку его контракт действует до конца 2024 года, - отметил Ваулз. - Но я надеюсь увидеть Карлоса за рулём нашего болида в Абу-Даби».

Подобные ситуации уже имели место в Формуле 1. Например, в конце 2018 года Ferrari позволила Кими Райкконену протестировать машину Sauber на трассе, учитывая его будущий контракт с швейцарской командой.

В ответ на вопрос о возможном росте коммерческой ценности Williams с присоединением Карлоса Сайнса, Ваулз отметил: «Подлинные экономические выгоды для команд Формулы 1 приносят только результаты».

«Секрет успеха в Формуле 1 заключается в управлении командой, как будто это стартап. Необходимо вкладывать ресурсы в гонщиков, понимая, что это ключ к прогрессу. Нельзя ждать мгновенных результатов, но это все часть процесса движения вперёд», - подчеркнул Ваулз.

«У нас есть спонсоры, и мы ведем с ними переговоры уже шесть месяцев. Подписание контракта с Карлосом может стать дополнительным стимулом для наших партнеров в принятии решения», - добавил руководитель Williams Racing.