Сайнс: Я хочу остаться в Формуле 1

Известно, что будущее испанского пилота Карлоса Сайнса в Формуле 1 под вопросом. В начале текущего года стало известно, что его контракт с командой Ferrari не будет продлен. Однако, появились информации, что внимание на него обратили в немецком автоконцерне Audi, который планирует вложиться в гонщика в 2026 году. Несмотря на это, на следующий сезон у Сайнса пока нет определенности.

В своих комментариях испанский спортсмен подчеркнул, что его основным приоритетом остается участие в гонках Формулы 1. Однако для него важно иметь возможность принимать участие в средне- и долгосрочных проектах, где он будет чувствовать себя востребованным, а его мнение будет уважаться. Сайнс выразил готовность взять на себя ответственность в рамках проекта, который будет способствовать развитию его карьеры.

"Я считаю, что переходить из одной команды в другую на срок одного-двух лет и уходить – неправильное решение в мире Формулы 1. Все успешные гоночные коллективы были созданы благодаря тесному сотрудничеству с гонщиком. Я стремлюсь принять участие именно в таком проекте, где меня уважают и ценят, где я буду чувствовать себя как дома", – подчеркнул Карлос Сайнс.