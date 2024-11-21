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Жюль Бьянки: «Мечтаю выиграть чемпионат с Ferrari».

Ночные температуры в легендарном Лас-Вегасе демонстрируют стабильное падение - всего 4 градуса по Цельсию.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.11.2024, 13:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Ночные температуры в легендарном Лас-Вегасе демонстрируют стабильное падение - всего 4 градуса по Цельсию. Такая погода ставит перед испанским гонщиком Карлосом Сайнсой непростые задачи, несмотря на то, что гоночное кольцо в городе ассоциируется скорее с Ferrari, чем с другими командами.

Пилот Scuderia Ferrari поделился своими мыслями: "Анализируя трассу в Лас-Вегасе, можно утверждать, что здесь у нас должна быть хорошая конкурентоспособность. Мы рассчитываем на борьбу за высокие места".

Тем не менее, при вспоминании сложностей с прогревом шин в этом сезоне, возникают сомнения относительно наших возможностей. Погода и температурные условия могут оказать значительное влияние на нашу производительность", - добавил испанец.

Как подчеркнул Сайнса, важны два ключевых фактора, влияние которых еще предстоит выяснить. Станет ли решающим аспект влияние погоды или же командные тактики определят успех в предстоящем уик-энде?

"Мы имеем шансы на победу в Кубке конструкторов, но для этого McLaren должен допустить ошибки. Если они будут безупречны, даже выигрывая гонки, мы можем уступить. Кроме того, нас ожидают гонки на трассах, где McLaren показывает себя великолепно", - пояснил гонщик Ferrari.

Хотя гоночное кольцо в Лас-Вегасе больше соответствует машине Ferrari, температурный режим может изменить расклад. Карлос Сайнса выразил надежду на успешное выступление на этапе и завоевание чемпионского титула вместе с итальянской командой.

Источник

Карлос Сайнс-младший (110)Ferrari (277)

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