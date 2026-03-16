Сайнс: Для нас финиш в топ-10 — "на вес золота"

Карлос Сайнс завершил Гран При Китая на 9-й позиции, что принесло очки команде Williams. Несмотря на этот результат, испанский пилот отмечает, что пилотировать нынешнюю версию болида FW48 ему не доставляет удовольствия.

В разговоре с журналистами телеканала DAZN F1 Сайнс подчеркнул, что сезон начался совсем не так, как ожидала команда. По его словам, разочарование неизбежно, однако гонщики Williams продолжают бороться за каждый возможный результат, даже если шансов на успех немного. В этот уик-энд Сайнсу удалось прорваться на 9-е место, что он считает весомым достижением.

«К сожалению, темп нашей машины настолько низок, что полностью раскрыть потенциал на трассе не получается», — отметил испанский гонщик. По его словам, ему не хватало скорости, чтобы навязать борьбу Айзеку Хаджару и другим соперникам из середины пелотона. Сайнс считает, что Williams уступает другим командам примерно четыре-пять десятых секунды на круге, что не позволяет бороться даже за позиции в топ-10.

В финальной части гонки, когда несколько соперников отправились в боксы, Сайнс воспользовался шансом и смог обойти Франко Колапинто, Нико Хюлкенберга и Арвида Линдблада, что позволило ему удержаться в первой десятке. «Финишировать в топ-10 для нас сейчас очень важно», — подчеркнул пилот.

Сайнс также отметил, что по скорости Williams занимает девятое место среди всех команд, что было особенно заметно во время квалификации, где пилоты коллектива показали лишь 17-е и 18-е время. Поэтому итоговое 9-е место стало для команды неожиданным и приятным результатом.

По словам испанца, команда старалась выполнить всё идеально: хорошо стартовать, избежать трудностей и провести пит-стоп без ошибок. Однако Williams заехала в боксы до появления автомобиля безопасности, из-за чего был упущен возможный тактический выигрыш в этот период гонки.

Тем не менее, благодаря грамотной работе с резиной, Сайнсу удалось проехать на жёстком комплекте шин более 40 кругов, а именно 46, что позволило сохранить позицию и заработать очки.

Пилот напомнил, что на предыдущем этапе в Австралии он столкнулся с техническими проблемами — повреждение переднего крыла не позволило ему полноценно бороться на трассе. В Китае возможностей проявить себя было больше, однако Сайнс признаёт: «Радости мало, ведь я не могу бороться ни за победы, ни за подиумы».