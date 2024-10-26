На второй тренировке Сайнс оказался быстрее всех

Во второй части свободных заездов в Мехико царило солнечное и сухое погодное состояние. Температура воздуха достигала +23°C, а температура асфальта колебалась от +33°C до +42°C.

Команда Pirelli воспользовалась второй тренировкой для тестирования прототипов шин на 2025 год. Сессию продлили до 90 минут, а каждый гонщик получил по два дополнительных комплекта шин.

Программа от Pirelli включала различные серии кругов на каждом комплекте шин. Гонщики должны были проехать одинаковое количество кругов с одинаковым количеством топлива.

Основные гонщики, уступившие машины молодым пилотам, получили разрешение на работу с шинами Pirelli только 60 минут. Позже им выдали дополнительный комплект Medium для настройки машин, однако из-за аварий времени хватило недолго.

Алекс Элбон, попавший утром в аварию, не смог выехать в начале тренировки. Ферстаппен жаловался на проблемы с двигателем и тормозами. Фернандо Алонсо, пропустивший общение с прессой из-за отравления, вернулся на трассу.

Сессию прервали на 13-й минуте после того, как Джордж Расселл потерял контроль над машиной и врезался в барьер. В Mercedes жаловались на повреждение днища после аварии Расселла в Остине. Гонщика отправили на медицинское обследование, а трассу пришлось ремонтировать.

После паузы гонщики вернулись на трассу. Ферстаппен досрочно завершил тренировку из-за проблем с машиной, а Элбон не выезжал на трассу. Лидером по времени на тренировке стал Карлос Сайнс, проехав круг за 1:17.699.

В первой части свободных заездов команды активно работали с аэродинамикой. На высоте 2240 м в Мехико аэродинамика и системы охлаждения работали не в полную силу. Каждая команда обязана была выпустить молодого гонщика на тренировку.

Сессию прервали после контакта машины Антонелли с деталью на трассе. Элбон и Берман столкнулись на трассе, вызвав новое прерывание. После инцидентов стюарды приняли решение не налагать санкции на гонщиков.

Лучшее время в первой части заездов показал Джордж Расселл – 1:17.998. Гонщик Mercedes был быстрее прошлогодних результатов. Подробные результаты представлены в таблице.