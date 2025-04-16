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Альпин: с другим мотором она была бы в первом ряду

Пьер Гасли в квалификации показал пятое время, но гонщик Williams уверен: с другим мотором Alpine был бы еще быстрее. "Альпин" проходит повороты великолепно, но ему не хватает мощности, считают в команде.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.04.2025, 17:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

На последнем этапе в Бахрейне Пьер Гасли продемонстрировал пятое время в квалификации. Согласно мнению гонщика Williams Карлоса Сайнса, с другим двигателем на борту Alpine Гасли мог бы выйти на стартовую гонку из первого ряда.

«Распределение сил весьма зависит от трассы, – отметил Карлос Сайнс. – Когда разница между участниками составляет всего восемь десятых секунды, все может быстро измениться. Alpine может быть очень быстрой на некоторых трассах, но те, где Williams будет в своей тарелке, тоже найдутся».

Сайнс подчеркнул впечатляющую способность Alpine проходить повороты. «Я не знаю, доступны ли вам GPS данные, но по ним можно увидеть, что в шестом и одиннадцатом поворотах в Бахрейне Alpine проходил так же быстро, как McLaren. Они отлично справляются с поворотами средней сложности, и это действительно впечатляет».

«Пьер проделал отличный круг в квалификации. И все же они жалуются на недостаток мощности из-за своего двигателя. Если бы у них был мотор Mercedes или Ferrari, они бы вышли в квалификации на первом ряду», – заключил гонщик Williams.

Источник

Карлос Сайнс-младший (133)Пьер Гасли (72)Alpine F1 Team (141)Williams (180)

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