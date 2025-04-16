Альпин: с другим мотором она была бы в первом ряду

На последнем этапе в Бахрейне Пьер Гасли продемонстрировал пятое время в квалификации. Согласно мнению гонщика Williams Карлоса Сайнса, с другим двигателем на борту Alpine Гасли мог бы выйти на стартовую гонку из первого ряда.

«Распределение сил весьма зависит от трассы, – отметил Карлос Сайнс. – Когда разница между участниками составляет всего восемь десятых секунды, все может быстро измениться. Alpine может быть очень быстрой на некоторых трассах, но те, где Williams будет в своей тарелке, тоже найдутся».

Сайнс подчеркнул впечатляющую способность Alpine проходить повороты. «Я не знаю, доступны ли вам GPS данные, но по ним можно увидеть, что в шестом и одиннадцатом поворотах в Бахрейне Alpine проходил так же быстро, как McLaren. Они отлично справляются с поворотами средней сложности, и это действительно впечатляет».

«Пьер проделал отличный круг в квалификации. И все же они жалуются на недостаток мощности из-за своего двигателя. Если бы у них был мотор Mercedes или Ferrari, они бы вышли в квалификации на первом ряду», – заключил гонщик Williams.