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Лидер продаж электромобилей в России готовит к выпуску новую модель

Электрический универсал Zeekr 007 GT: спецификации, мощность и запас хода. Подробности о премьере и цене модели. Рынок электромобилей в Китае.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.01.2025, 22:52·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

В самом начале января премиальный производитель электромобилей Zeekr, принадлежащий китайскому концерну Geely, объявил о скором выходе на рынок своего нового электрического универсала под названием Zeekr 007 GT. Пока детали и характеристики автомобиля оставались под вопросом, однако Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) рассекретило некоторые особенности этой модели.

Согласно предоставленным данным MIIT, длина кузова Zeekr 007 GT составит 4864 мм, ширина 1900 мм, а высота 1445 мм при колесной базе 2925 мм. Новинка будет на немного меньше по длине и ниже по высоте, чем седан Zeekr 007. В комплектации универсала будут предлагаться колесные диски диаметром 19 или 20 дюймов, LiDAR-сканер на крыше и фаркоп.

Базовая версия Zeekr 007 GT будет оснащена одним электрическим двигателем мощностью 421 л.с., в то время как полноприводная модификация получит два двигателя общей мощностью 646 л.с. Энергию автомобиль будет черпать из батареи емкостью 75 или 100 кВт*ч. Разработчики заявляют, что максимальный запас хода составит 825 км по циклу CLTC.

Официальная премьера Zeekr 007 GT в Китае запланирована на второй квартал 2025 года. Этот автомобиль присоединится к контингенту электрических универсалов и будет конкурировать на своем родине с такими моделями, как Nio ET5 Touring. Ожидается, что Zeekr 007 GT выйдет в продажу в четырех комплектациях по цене от 209 900 китайских юаней, что при текущем обменном курсе составляет около 2,8 миллионов рублей.

Автор: Алина Олешко

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