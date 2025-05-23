Автомобили времен СССР: какие из них были самыми опасными и часто попадали в аварии?

Промышленность СССР порадовала общество множеством надежных и долговечных автомобилей. Среди них были как модели, считавшиеся настоящими «шедеврами», так и те, которых можно было назвать «неудачниками». Тем не менее, в то время статистика дорожно-транспортных происшествий была не настолько развита, чтобы составить полноценную картину.

Однако имелись исследования, в которых указывалось на не самые удачные из советских автомобилей. Одним из таких исследований является статья, опубликованная А. В. Лебедевым в 1990 году в журнале "Автомобильный транспорт".

В своем исследовании автор выделил в ряд наиболее опасных автомобилей модели "Жигули" (ВАЗ-2101, ВАЗ-2103, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107). Хотя данные машины и не были настолько уж плохи, но именно с ними зарегистрировано было больше всего аварий.

Согласно Лебедеву, основными недостатками "Жигулей" были их низкая устойчивость на дороге, неудовлетворительная аэродинамика и недостаточная мощность двигателя. Об этом информируют авторы портала «Русская семерка».

Возможно, одной из причин проблем стало то, что автомобили этой марки были массово распространены по территории Советского Союза. К концу 1980-х годов "Жигули" составляли почти половину автомобильного парка страны. При этом не все водители обладали достаточными навыками вождения и опытом за рулем.

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