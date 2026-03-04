Кроссовер «Москвич» стал более «российским»: что изменилось в самой доступной и востребованной модели

В продаже появился обновленный кроссовер «Москвич 3» 2026 модельного года, что напрямую связано с расширением локализации производства этой модели. Об этом в среду сообщил Telegram-канал «Автопоток».

Как стало известно, локализация проводится за счет перехода на российских поставщиков ряда автокомпонентов. Например, завод «Москвич» теперь получает бамперы и подкрылки от холдинга MGC Group, который объединяет несколько предприятий по выпуску автокомпонентов в России. Кроме того, для кроссовера теперь используются новые шины Ikon Tyres, производимые на крупнейшем шинном заводе страны, расположенном во Всеволожске.



Фото: Автоновости Дня

Ранее стало известно, что официальные дилеры марки «Москвич» начали получать модернизированные кроссоверы «Москвич 3» 2026 модельного года. Среди ключевых изменений по сравнению с прошлогодней версией — новая тканевая отделка сидений, пришедшая на смену комбинированной или выполненной из эко-кожи, а также модернизированный задний бампер с фальшдиффузором, который заменил прежнюю серебристую пластиковую накладку.

Кроссовер 2026 модельного года будет представлен в двух комплектациях: «Стандарт Плюс Телематика MY26», доступной с механической коробкой передач и вариатором, а также «Комфорт Телематика MY26», где предусмотрен исключительно вариатор. Стоимость первой версии варьируется от 1 952 000 до 2 041 000 рублей, а комплектация «Комфорт Телематика MY26» оценивается в 2 175 000 рублей.

Все автомобили оснащаются единственным вариантом силового агрегата: под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 136 л. с. и крутящим моментом 200 Нм. Все версии кроссовера имеют только передний привод.

Согласно объявлениям, размещённым на крупнейших онлайн-площадках, новые кроссоверы 2026 модельного года уже доступны у дилеров «Москвич» в таких городах, как Екатеринбург, Красноярск, Ярославль, Смоленск, Пенза, Москва, Краснодар и Симферополь.

В то же время компания «Москвич» представила цены и комплектации новых кроссоверов линейки «М» — М70 и М90, сборка которых стартовала в Москве в декабре прошлого года. Ожидается, что в продажу эти модели поступят уже в марте.

Автор: Иван Бахарев