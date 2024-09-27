Автомобили по параллельному импорту: какие модели достать по самой низкой цене "Покупая авто по параллельному импорту, вы можете сэкономить до 50%."

Chevrolet Spark

Первое место в рейтинге занял небольшой Chevrolet Spark. Однако из-за роста цен на новые автомобили его практически не привозят. Это затрудняет конкуренцию для этой модели.

Стоимость автомобиля 2023 года, без учета скидок, составляет 1 780 000 рублей. Автомобиль оснащен 1,3-литровым двигателем мощностью 85 л.с. Преимуществом является наличие автоматической трансмиссии, что делает его удобным для городской эксплуатации.

Chevrolet Nexia

На втором месте еще один представитель Chevrolet - седан Chevrolet Nexia. Его цена составляет 1 899 000 рублей. По сравнению с Chevrolet Spark, у этой модели более мощный двигатель - 1,5 литра и 106 л.с. Также в комплектации LTZ есть кондиционер, 4 электрических стеклоподъемника и противотуманные фары.

Фото: Carsweek.ru

Jetta VA3

Один из наиболее интересных автомобилей, доступных через параллельный импорт, - седан Jetta VA3. Эти бюджетные автомобили были созданы для китайского рынка, но теперь их можно купить в России за 1 900 000 рублей. Модель 2023 года оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 112 л.с. и автоматической коробкой передач.

Фото: Carsweek.ru

Kia Pegas

На четвертой строчке находится корейский седан Kia Pegas, цена которого составляет 1 919 000 рублей. Автомобиль собран в 2023 году и оснащен 1,4-литровым двигателем мощностью 95 л.с. Совместим со стандартной АКПП. В комплектации присутствуют колесные диски R14, штатная аудиосистема и классический кондиционер.

Фото: Carsweek.ru

Chevrolet Cobalt

Представитель Chevrolet Cobalt занимает пятое место в рейтинге. Эта модель представляет рестайлинг второго поколения 2023 года, новая без пробега, по цене 1 940 000 рублей. Технические характеристики схожи с Chevrolet Nexia - двигатель 1,5 литра и мощность 106 л.с., работающий с АКПП. В комплектации присутствуют колесные диски R14, кондиционер, усилитель руля и противотуманные фары.

Фото: Carsweek.ru

Chevrolet Monza

Для тех, кто желает более статусный автомобиль, отличным предложением станет седан Chevrolet Monza. Автомобили поступают в Россию из Китая, и за модель 2023 года просят 2 000 000 рублей. В автомобиле установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 113 л.с. с роботизированной коробкой передач.

Из особенностей можно выделить подключение к головному устройству по AirPlay, кондиционер, люк на крыше и систему круиз-контроля.

Фото: Carsweek.ru

Chevrolet Onix

Седьмое место занимает еще один представитель Chevrolet - седан Onix. В Россию начали поступать седаны Onix 2023 года по цене 2 016 000 рублей. Мотор объемом всего 1,2 литра и мощностью 90 л.с. работает с механической коробкой передач. В салоне установлен экран головного устройства с тачскрином, выводящий изображение с камеры заднего вида.

Фото: Carsweek.ru

BYD Seagull

На восьмой позиции находится полностью электрический автомобиль от компании BYD - хэтчбек Seagull в комплектации Fly, ценой 2 150 000 рублей. Электрический двигатель развивает мощность 75 л.с. и обеспечивает запас хода до 405 км. В салоне присутствует головное устройство с тачскрином, цифровая приборная панель, мультируль, встроенная навигационная система, датчик света, доступ без ключа и кожаный салон.

Фото: Carsweek.ru

Hyundai Celesta

Девятое место занимает седан Hyundai Celesta. На данный момент в Россию поступает ограниченное количество автомобилей, но они пользуются спросом у покупателей. Стоимость модели 2023 года составляет 2 250 000 рублей. В комплектации GL установлен атмосферный двигатель мощностью 123 л.с. и автоматическая коробка передач. Базовая комплектация включает в себя штатную магнитолу, бортовой компьютер и классический кондиционер.

Фото: Carsweek.ru

Kia Picanto

Завершает наш рейтинг представитель класса А из Кореи - миниатюрный Kia Picanto 2023 года, стоимостью 2 350 000 рублей. Этот автомобиль имеет самый маломощный двигатель в рейтинге - 1,0 литра и 67 л.с. Мотор работает с АКПП и передними ведущими колесами. Опции включают колесные диски R16, камеру заднего вида, противотуманные фары и систему климат-контроля.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал рассказывал о самых доступных кроссоверах на российском рынке, среди которых преимущественно представители китайского автопрома.