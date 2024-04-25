Цены на самые дешевые автомобили в России в ближайшее время вырастут

В ближайшее время руководство «АвтоВАЗа» примет решение о корректировке цен на автомобили марки LADA. Об этом журналистам сообщил президент компании Максим Соколов во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Себестоимость производства значительно выросла за последнее время, в том числе из-за увеличения санкционных рисков. Это требует от „АвтоВАЗа“ и наших поставщиков комплектующих использовать сложные логистические и финансовые механизмы. Все это создает предпосылки для пересмотра цен.<...> Мы скоро примем взвешенное решение. <...> Цены точно не превысят уровень инфляции. Они будут ниже инфляции за текущий 2024 год», — подчеркнул Максим Соколов.

Глава компании также добавил, что текущие цены на автомобили LADA зафиксированы до мая 2024 года. В настоящее время «АвтоВАЗ» анализирует рынок, спрос на продукцию и эффективность производства своих автомобилей.

Чтобы избежать дальнейших корректировок цен, «АвтоВАЗу» может помочь ряд государственных мер поддержки, над которыми компания уже совместно с Министерством промышленности и торговли России работает, отметил руководитель.

Как стало известно ранее, «АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажи своих автомобилей на Мегамаркете. Там уже действует полноценный интернет-магазин, который позволяет приобрести новую LADA удаленно, начиная с выбора и заканчивая финальной сделкой.