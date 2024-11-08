Выбор омывающей жидкости: с запахом или без?

Специалисты поделились рекомендациями по выбору омывающей жидкости и составу, способствующему предотвращению замерзания. В производстве "омываек" используются этанол, изопропанол и метанол.

Этанол отлично чистит стекла, безопасен для человека и практически не имеет запаха. Однако все продукты на основе этанола подлежат акцизу, что делает их дорогими и не очень популярными. Упавший спрос влечет за собой снижение производства.

Зимой наиболее популярной жидкостью для мытья автомобильных окон является раствор на основе изопропанола. Такой продукт не облагается акцизом, доступен по цене, однако имеет резкий запах. Пары данной жидкости могут вызвать дискомфорт, такой как головную боль, насморк или слезотечение.

Эти симптомы, безусловно, нежелательны во время движения транспортного средства. Кроме того, считается, что данная жидкость менее эффективно удаляет грязь с поверхности стекол.

Третьим компонентом, используемым для производства омывающей жидкости, является метанол. Он отлично справляется с низкими температурами, очищает стекла и не имеет запаха. Тем не менее, важно отметить, что в России запрещено производство жидкости на основе метанола из-за его канцерогенных свойств.

Метанол является токсичным веществом для человеческого организма, его испарения могут привести к отравлению. Подготовка к зиме необходима уже осенью. Воду из бачка рекомендуется сливать постепенно, чтобы избежать «сжигания» предохранителей. Желательно мыть окна с интервалом в 40 секунд. Если вода не успела вытечь до появления морозов, автомобиль следует поместить в теплое помещение, подождать пока лед растает, затем слить жидкость.

Напомним, что ранее мы делились рекомендациями по уходу за автомобилем зимой.