Как понять, что тормозные диски износились: пять признаков, на которые стоит обратить внимание

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Важные знаки для замены тормозных дисков

Тормозные диски являются ключевой частью тормозной системы автомобиля, обеспечивающей безопасность на дороге. Портал Тарантас Ньюс подготовил список основных признаков, указывающих на необходимость замены данной детали.

Вибрация

Появление вибраций или пульсаций при торможении, ощущаемых на руле, может указывать на деформацию или износ тормозных дисков. Это снижает эффективность торможения и увеличивает риск аварии. В случае вибраций рекомендуется замена дисков.

Износ

Толщина тормозных дисков имеет минимально допустимые значения, указанные производителем. По мере износа их толщина уменьшается. Если толщина диска достигает критического значения, его необходимо заменить. Износ можно проверить с помощью специальных инструментов или наглядно.

Необычные звуки при торможении

Появление нехарактерных звуков при торможении, таких как скрежет или скрип, может говорить о повреждениях или износе тормозных дисков. Эти звуки требуют немедленного осмотра и, возможно, замены дисков.

Перегрев

Перегрев тормозных дисков не всегда приводит к их деформации. Вследствие высокой температуры фрикционный материал колодок может плавиться и распределяться по поверхности дисков, что снижает эффективность торможения. Также сам диск может перегреваться, что видно по синеве на его поверхности.

Механические повреждения

Наличие трещин или глубоких царапин на поверхности тормозных дисков говорит о необходимости замены. Пренебрежение такими повреждениями может привести к серьезным поломкам и снижению эффективности торможения.

Профилактика и рекомендации

Помните, что частота замены тормозных дисков зависит от стиля вождения и других факторов. Ориентируйтесь на состояние деталей и регулярно проводите осмотры тормозной системы. Помните, что при замене дисков рекомендуется установка нового комплекта колодок для лучшей эффективности торможения.