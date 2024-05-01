Проблема с сплиттерами у Chevy Corvette Z06 неизбежна.

Для Chevrolet Corvette Z06 предлагается аэродинамический "пакет" из углеродного волокна, который доступен либо с открытым плетением, либо с черной краской. В отличие от моделей от Ferrari или McLaren, возможности выбора элементов внешнего вида из углеродного волокна для Z06 ограничены, в то время как отделка салона у всех машин Z06 одинаковая. Исключением являются несколько моделей 2024 года, и эта информация была подтверждена представителями Chevrolet.

Проблема с отделкой впервые была замечена в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале Horsepower Obsessed, где была показана Corvette Z06 с открытой отделкой у всех деталей, за исключением сплиттера. Недоразумение стало очевидным, так как сплиттер выглядел по-другому, чем остальные детали из углеродного волокна.

Владелец машины сразу же заметил несоответствие и выразил обеспокоенность дилерскому центру. По-видимому, он не был единственным: General Motors выпустила "Бюллетень технического обслуживания" (TSB), посвященный данной проблеме. По информации издания Corvette Blogger, в TSB дилерам рекомендуется "спросить покупателя, хочет ли он получить автомобиль с неправильным передним сплиттером и заменить его позднее на правильную деталь, либо подождать поставку автомобиля с корректной деталью. Время ожидания новой детали может составить несколько недель".

С функциональной точки зрения проблем не должно возникнуть, поскольку сплиттеры одинаковы, за исключением отделки. Некоторые эксперты считают, что Corvette Z06 выглядит стильно даже с несовпадающими деталями. Кто знает, возможно, через десятилетия какая-то особенная Z06 с неправильным сплиттером станет коллекционной редкостью на выставке Chevrolet в Карлайле.

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