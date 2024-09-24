Управлять дрифтом на электрокаре Hyundai сможет даже ребенок.

Прошло более года с момента премьеры Hyundai Ioniq 5 N. Электрический кроссовер выходит на рынок в 2025 году с множеством значительных изменений. Внешне автомобиль остался без изменений, поскольку основное внимание было уделено улучшению программного обеспечения для более захватывающего вождения.

Фото: Carsweek.ru

Оптимизатор N Drift Optimizer, который позволяет Ioniq 5 N двигаться боком, теперь предлагает выбор из 10 уровней помощи.

При установке на уровень 10 (режим Pro), автомобиль становится более податливым, с минимальным вмешательством системы контроля устойчивости, обеспечивая возможность водителям "дрейфовать" более свободно. Теперь система также лучше распознает условия для дрифта, которые, по заявлению Hyundai, должны быть ограничены гоночным треком.

Также добавлена функция, названная памятью переключения передач на пониженную. Предназначенная для использования на треке, эта функция "позволяет автомобилю сохранять команды без переключения передач и переключаться, когда достигаются необходимые обороты двигателя". Ранее подобная система была в Kona N.

Недавно было отмечено, что Hyundai Ioniq 5 N обогнал Tesla Model 3 по производительности, однако есть важное отличие. С момента своего появления модель привлекла внимание поклонников скорости по всему миру. Этот спортивный вариант популярного кроссовера Hyundai представляет собой новый этап в развитии электромобилей, точно передающий ощущения от традиционных двигателей внутреннего сгорания.